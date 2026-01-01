Bugünkü Darkbet Fiyatı

Bugünkü Darkbet (DARKBET) fiyatı $ 0,0000208 olup, son 24 saatte % 7,03 değişim gösterdi. Mevcut DARKBET / USD dönüşüm oranı DARKBET başına $ 0,0000208 şeklindedir.

Darkbet, şu anda piyasa değeri açısından $ 20.804 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B DARKBET şeklindedir. Son 24 saat içinde DARKBET, $ 0,00002077 (en düşük) ile $ 0,00002238 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00228954 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00002077 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DARKBET, son bir saatte -%0,22 ve son 7 günde -%9,10 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Darkbet (DARKBET) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 20,80K$ 20,80K $ 20,80K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 20,80K$ 20,80K $ 20,80K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Darkbet piyasa değeri $ 20,80K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DARKBET arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 20,80K.