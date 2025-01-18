Dastra Network Fiyatı (DAN)
Bugün için canlı Dastra Network (DAN) fiyatı, 0.00782597 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 986.41K USD. DAN / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Dastra Network Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 0.00 USD
- Gün içindeki Dastra Network fiyat değişimi 0.00%
- Dolaşımdaki arz: 126.04M USD.
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Gün içerisinde, Dastra Network / USD fiyat değişimi, $ 0.0.
Son 30 gün içerisinde, Dastra Network / USD fiyat değişimi, $ 0.0000000000.
Son 60 gün içerisinde, Dastra Network / USD fiyat değişimi, $ 0.0000000000.
Son 90 gün içerisinde, Dastra Network / USD fiyat değişimi, $ -0.000000001865467757.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0.0
|0.00%
|30 Gün
|$ 0.0000000000
|0.00%
|60 Gün
|$ 0.0000000000
|0.00%
|90 Gün
|$ -0.000000001865467757
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Dastra.Network, a cutting-edge WEB 3 ecosystem. Our mission is to provide IT startups and high-tech companies with a comprehensive range of services for the development and implementation of innovative WEB 3 products and solutions. At Dastra.Network, we transform the complex world of blockchain into an understandable and accessible infrastructure, encompassing key tools for successful operation in the WEB 3 era: * Creation of tokens and NFTs in the most demanded blockchain networks. * Project placement on our launchpad for effective fundraising. * DAO organization for decentralized management and community-driven key decision making. * Conducting AirDrops to expand your audience and increase loyalty. * Organizing staking to enhance the long-term attractiveness of your tokens. We are committed to making WEB 3 solutions not only technologically advanced but also intuitive and accessible to everyone. Our approach combines innovation with practicality, eliminating technical barriers and opening new opportunities for your business.
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