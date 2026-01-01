Bugünkü Decentral Mining Protocol Fiyatı

Bugünkü Decentral Mining Protocol (DMP) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut DMP / USD dönüşüm oranı DMP başına -- şeklindedir.

Decentral Mining Protocol, şu anda piyasa değeri açısından $ 12.721,32 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B DMP şeklindedir. Son 24 saat içinde DMP, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00156132 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DMP, son bir saatte -- ve son 7 günde -%8,27 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Decentral Mining Protocol (DMP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 12,72K$ 12,72K $ 12,72K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 12,72K$ 12,72K $ 12,72K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Decentral Mining Protocol piyasa değeri $ 12,72K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DMP arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 12,72K.