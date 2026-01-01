Bugünkü Decentralized Retirement Account Fiyatı

Bugünkü Decentralized Retirement Account (DRA) fiyatı $ 0,00001215 olup, son 24 saatte % 5,88 değişim gösterdi. Mevcut DRA / USD dönüşüm oranı DRA başına $ 0,00001215 şeklindedir.

Decentralized Retirement Account, şu anda piyasa değeri açısından $ 12.142,76 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,35M DRA şeklindedir. Son 24 saat içinde DRA, $ 0,00001206 (en düşük) ile $ 0,00001292 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0054863 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00001206 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DRA, son bir saatte -- ve son 7 günde -%5,68 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Decentralized Retirement Account (DRA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 12,14K$ 12,14K $ 12,14K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 12,14K$ 12,14K $ 12,14K Dolaşım Arzı 999,35M 999,35M 999,35M Toplam Arz 999.346.016,78213 999.346.016,78213 999.346.016,78213

