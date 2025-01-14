Decentralized Social Logosu

Decentralized Social Fiyatı (DESO)

USD

Decentralized Social (DESO) Canlı Fiyat Grafiği

$9.31
$9.31$9.31
-10.00%(1D)

Bugünkü Decentralized Social (DESO) Fiyatı

Bugün için canlı Decentralized Social (DESO) fiyatı, 9.31 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 98.11M USD. DESO / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Decentralized Social Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 366.08K USD
- Gün içindeki Decentralized Social fiyat değişimi -10.04%
- Dolaşımdaki arz: 10.53M USD.

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USD Bazında Decentralized Social (DESO) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Decentralized Social / USD fiyat değişimi, $ -1.03975253524956.
Son 30 gün içerisinde, Decentralized Social / USD fiyat değişimi, $ -2.1926409260.
Son 60 gün içerisinde, Decentralized Social / USD fiyat değişimi, $ +11.3121145690.
Son 90 gün içerisinde, Decentralized Social / USD fiyat değişimi, $ +2.776082494931345.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -1.03975253524956-10.04%
30 Gün$ -2.1926409260-23.55%
60 Gün$ +11.3121145690+121.50%
90 Gün$ +2.776082494931345+42.49%

Decentralized Social (DESO) Fiyat Analizi

En güncel Decentralized Social fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 9.28
$ 9.28$ 9.28

$ 10.35
$ 10.35$ 10.35

$ 198.68
$ 198.68$ 198.68

+0.25%

-10.04%

-25.99%

Decentralized Social (DESO) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 98.11M
$ 98.11M$ 98.11M

$ 366.08K
$ 366.08K$ 366.08K

10.53M
10.53M 10.53M

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Decentralized Social (DESO) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

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DESO Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 DESO / AUD
A$14.9891
1 DESO / GBP
7.5411
1 DESO / EUR
9.0307
1 DESO / USD
$9.31
1 DESO / MYR
RM41.9881
1 DESO / TRY
330.3188
1 DESO / JPY
¥1,466.1388
1 DESO / RUB
956.137
1 DESO / INR
807.8287
1 DESO / IDR
Rp152,622.9264
1 DESO / PHP
545.9384
1 DESO / EGP
￡E.469.9688
1 DESO / BRL
R$56.6979
1 DESO / CAD
C$13.3133
1 DESO / BDT
1,131.6305
1 DESO / NGN
14,434.0378
1 DESO / UAH
394.744
1 DESO / VES
Bs493.43
1 DESO / PKR
Rs2,594.697
1 DESO / KZT
4,944.1686
1 DESO / THB
฿323.1501
1 DESO / TWD
NT$308.0679
1 DESO / CHF
Fr8.4721
1 DESO / HKD
HK$72.4318
1 DESO / MAD
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