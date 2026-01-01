Bugünkü DEEPTICS Fiyatı

Bugünkü DEEPTICS (DPTX) fiyatı $ 0,00337617 olup, son 24 saatte % 11,34 değişim gösterdi. Mevcut DPTX / USD dönüşüm oranı DPTX başına $ 0,00337617 şeklindedir.

DEEPTICS, şu anda piyasa değeri açısından $ 29.035 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 8,60M DPTX şeklindedir. Son 24 saat içinde DPTX, $ 0,00337097 (en düşük) ile $ 0,0038082 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,053737 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00262344 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DPTX, son bir saatte -%0,22 ve son 7 günde -%25,08 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

DEEPTICS (DPTX) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 29,04K$ 29,04K $ 29,04K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 33,76K$ 33,76K $ 33,76K Dolaşım Arzı 8,60M 8,60M 8,60M Toplam Arz 10.000.000,0 10.000.000,0 10.000.000,0

Şu anki DEEPTICS piyasa değeri $ 29,04K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DPTX arzı 8,60M olup, toplam arzı 10000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 33,76K.