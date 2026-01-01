Bugünkü Defi Tiger Fiyatı

Bugünkü Defi Tiger (DTG) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 7,00 değişim gösterdi. Mevcut DTG / USD dönüşüm oranı DTG başına -- şeklindedir.

Defi Tiger, şu anda piyasa değeri açısından $ 550.180 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 349,96T DTG şeklindedir. Son 24 saat içinde DTG, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DTG, son bir saatte +%1,73 ve son 7 günde +%40,46 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Defi Tiger (DTG) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 550,18K$ 550,18K $ 550,18K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 550,15K$ 550,15K $ 550,15K Dolaşım Arzı 349,96T 349,96T 349,96T Toplam Arz 349.935.094.499.506,6 349.935.094.499.506,6 349.935.094.499.506,6

