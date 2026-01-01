BorsaDEX+
Bugünkü canlı Defi Tiger fiyatı 0 USD. DTG piyasa değeri ise 550.180 USD. DTG / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin.

DTG Hakkında Daha Fazla Bilgi

DTG Fiyat Bilgileri

DTG Nedir

DTG Whitepaper

DTG Resmi Websitesi

DTG Token Ekonomisi

DTG Fiyat Tahmini

Defi Tiger Logosu

Defi Tiger Fiyatı (DTG)

Listelenmedi

1 DTG / USD Canlı Fiyatı:

--
----
+%7,301D
mexc
Bu token verileri üçüncü taraflardan alınmıştır. MEXC yalnızca bilgi toplayıcı olarak hareket eder. MEXC Spot piyasasında listelenen diğer tokenleri keşfedin!
USD
Defi Tiger (DTG) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-01 21:50:25 (UTC+8)

Bugünkü Defi Tiger Fiyatı

Bugünkü Defi Tiger (DTG) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 7,00 değişim gösterdi. Mevcut DTG / USD dönüşüm oranı DTG başına -- şeklindedir.

Defi Tiger, şu anda piyasa değeri açısından $ 550.180 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 349,96T DTG şeklindedir. Son 24 saat içinde DTG, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DTG, son bir saatte +%1,73 ve son 7 günde +%40,46 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Defi Tiger (DTG) Piyasa Bilgileri

$ 550,18K
$ 550,18K$ 550,18K

--
----

$ 550,15K
$ 550,15K$ 550,15K

349,96T
349,96T 349,96T

349.935.094.499.506,6
349.935.094.499.506,6 349.935.094.499.506,6

Şu anki Defi Tiger piyasa değeri $ 550,18K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DTG arzı 349,96T olup, toplam arzı 349935094499506.6. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 550,15K.

Defi Tiger Fiyat Geçmişi USD

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Düşük
$ 0
$ 0$ 0
24 sa Yüksek

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+%1,73

+%7,00

+%40,46

+%40,46

Defi Tiger (DTG) Fiyat Geçmişi USD

Gün içerisinde, Defi Tiger / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Defi Tiger / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Defi Tiger / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Defi Tiger / USD fiyat değişimi, $ 0.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ 0+%7,00
30 Gün$ 0-%13,76
60 Gün$ 0-%42,75
90 Gün$ 0--

Defi Tiger için Fiyat Tahmini

2030 için Defi Tiger (DTG) Fiyat Tahmini (5 Yıl Sonra)
Yukarıdaki fiyat tahmini modülüne göre, DTG için 2030 yılı hedef fiyatı $ -- olup, öngörülen büyüme %0,00 oranındadır.
2040 için Defi Tiger (DTG) Fiyat Tahmini (15 Yıl Sonra)

2040 yılında Defi Tiger fiyatı, potansiyel olarak %0,00 oranında bir büyüme sergileyebilir. İşlem fiyatıysa, $ -- seviyesine ulaşabilir.

Kullanıcılar, gerçek zamanlı senaryo tahminleri ve daha kişiselleştirilmiş analizler için MEXC'nin Fiyat Tahmin Aracı ve YZ Piyasa İçgörüleri'ni kullanabilirler.
Sorumluluk reddi: Bu senaryolar örnek niteliğinde ve bilgilendirme amaçlıdır; kripto paralar oldukça volatildir. Karar vermeden önce kendi araştırmanızı yapın (DYOR).
Defi Tiger varlığının 2025 - 2026 yıllarında hangi fiyata ulaşacağını merak ediyor musunuz? Defi Tiger Fiyat Tahmini bağlantısına tıklayarak, DTG varlığının 2025 - 2026 yıllarına ilişkin fiyat tahminlerini içeren Fiyat Tahmini sayfamıza göz atın.

MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!

Defi Tiger (DTG) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Defi Tiger Hakkında Diğer Sorular

2030 yılında 1 Defi Tiger ne kadar olacak?
Defi Tiger yıllık %5 oranında büyürse, tahmini değeri 2026 yılına kadar yaklaşık --, 2030 yılına kadar -- ve 2035 yılına kadar -- ve 2040 yılına kadar -- değerine ulaşabilir. Bu değerlemeler istikrarlı bir bileşik büyüme senaryosunu göstermektedir, ancak gelecekteki gerçek fiyatlar piyasadaki benimseme düzeyine, düzenleyici gelişmelere ve makroekonomik koşullara bağlı olacaktır. Potansiyel Defi Tiger fiyatları ve beklenen ROI değerinin yıllık ayrıntılı dökümünü görüntülemek için aşağıdaki tam tahmin tablosunu inceleyebilirsiniz.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2026-01-01 21:50:25 (UTC+8)

Defi Tiger (DTG) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
12-31 19:57:34Sektör Haberleri
Ethereum L1以每日220万笔交易创下新纪录,每笔交易约0.17美元
12-31 19:32:39Sektör Haberleri
美国现货比特币ETF昨日录得3.551亿美元净流入,结束连续七个交易日净流出
12-31 15:27:29Sektör Haberleri
2026年降息路径成為加密市場關鍵變數,聯準會分歧加劇
12-31 13:35:02Sektör Haberleri
Solana 上的一些 Meme 代币涨幅显著，其中"1"在 24 小时内上涨 68%
12-31 00:40:29Sektör Haberleri
Data: 368 Entiti Global Memegang Lebih $185 Bilion dalam Kripto, Syarikat DAT Menyumbang 73%
12-30 13:36:31Sektör Haberleri
比特币现货ETF昨日净流出1930万美元,以太坊现货ETF昨日净流出960万美元

Defi Tiger Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.