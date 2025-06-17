DeFiChain Fiyatı (DFI)
Bugün için canlı DeFiChain (DFI) fiyatı, 0,0054406 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 4,78M USD. DFI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
DeFiChain Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki DeFiChain fiyat değişimi -%2,18
- Dolaşımdaki arz: 886,81M USD.
MEXC'deki DFI / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, DFI fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, DeFiChain / USD fiyat değişimi, $ -0,000121553704716612.
Son 30 gün içerisinde, DeFiChain / USD fiyat değişimi, $ -0,0015220606.
Son 60 gün içerisinde, DeFiChain / USD fiyat değişimi, $ +0,0008138794.
Son 90 gün içerisinde, DeFiChain / USD fiyat değişimi, $ -0,001453511863960828.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,000121553704716612
|-%2,18
|30 Gün
|$ -0,0015220606
|-%27,97
|60 Gün
|$ +0,0008138794
|+%14,96
|90 Gün
|$ -0,001453511863960828
|-%21,08
En güncel DeFiChain fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%1,53
-%2,18
-%26,77
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
DeFiChain is a decentralized blockchain platform dedicated to enable fast, intelligent, and transparent decentralized financial services. Unlike most of the other DeFi projects that are built on the Ethereum network, DeFiChain is built on bitcoin (as a software fork), and is anchored to the bitcoin blockchain (via merkle root) every few minutes for maximum security DeFiChain is designed to be non-Turing complete to reduce smart contract errors (extremely important for finance transactions) and its op codes only allow run decentralized finance dapps. This ensures that only financial transactions are possible, instead of having games and casinos clogging the ecosystem and causing high transaction fees. Upcoming features of the DeFiChain include Decentralized: Lending, Wrapping of Tokens, Pricing Oracles, Exchanges, Transferable Debts and Receivables, Non-Collateralized Debt, Asset Tokenization, Distribution of Dividends, and YIELD FARMING!
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
DeFiChain (DFI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. DFI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 DFI / VND
₫143,169389
|1 DFI / AUD
A$0,008324118
|1 DFI / GBP
￡0,003971638
|1 DFI / EUR
€0,004678916
|1 DFI / USD
$0,0054406
|1 DFI / MYR
RM0,023013738
|1 DFI / TRY
₺0,214414046
|1 DFI / JPY
¥0,787907692
|1 DFI / RUB
₽0,427032694
|1 DFI / INR
₹0,467401946
|1 DFI / IDR
Rp89,190149664
|1 DFI / KRW
₩7,402153924
|1 DFI / PHP
₱0,307611524
|1 DFI / EGP
￡E.0,27339015
|1 DFI / BRL
R$0,029868894
|1 DFI / CAD
C$0,00734481
|1 DFI / BDT
৳0,665058944
|1 DFI / NGN
₦8,39593392
|1 DFI / UAH
₴0,22605693
|1 DFI / VES
Bs0,5549412
|1 DFI / PKR
Rs1,539907424
|1 DFI / KZT
₸2,78857953
|1 DFI / THB
฿0,176873906
|1 DFI / TWD
NT$0,160062452
|1 DFI / AED
د.إ0,019967002
|1 DFI / CHF
Fr0,004406886
|1 DFI / HKD
HK$0,042654304
|1 DFI / MAD
.د.م0,049563866
|1 DFI / MXN
$0,102990558