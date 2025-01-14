Degen Spartan AI Fiyatı (DEGENAI)
Bugün için canlı Degen Spartan AI (DEGENAI) fiyatı, 0.03403363 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 33.82M USD. DEGENAI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Degen Spartan AI Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 47.89M USD
- Gün içindeki Degen Spartan AI fiyat değişimi -4.24%
- Dolaşımdaki arz: 999.95M USD.
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Gün içerisinde, Degen Spartan AI / USD fiyat değişimi, $ -0.00150748689961411.
Son 30 gün içerisinde, Degen Spartan AI / USD fiyat değişimi, $ -0.0153278008.
Son 60 gün içerisinde, Degen Spartan AI / USD fiyat değişimi, $ +0.0223570591.
Son 90 gün içerisinde, Degen Spartan AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.00150748689961411
|-4.24%
|30 Gün
|$ -0.0153278008
|-45.03%
|60 Gün
|$ +0.0223570591
|+65.69%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Degen Spartan AI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+5.51%
-4.24%
-53.35%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Degen Spartan AI is an AI Agent trained on the tweets and knowledge graph of the former CT Influencer Degen Spartan. The project is the first AI Agent to use the ai16z/eliza stack now powering multiple AI agents rampant across cyberspace. Degen Spartan is wholly autonomous across X, Discord, and Telegram with the ability to think and answer on his own behalf. The degenai token is the meme coin associated with the project and is used to verify ownership in channels. Only verified holders will be able to influence the Ai Agent to act on their behalf.
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|1 DEGENAI / EUR
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|1 DEGENAI / USD
$0.03403363
|1 DEGENAI / MYR
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|1 DEGENAI / TRY
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|1 DEGENAI / JPY
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￡E.1.7180176424
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R$0.2072648067
|1 DEGENAI / CAD
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|1 DEGENAI / BDT
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|1 DEGENAI / NGN
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|1 DEGENAI / UAH
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Rs9.485172681
|1 DEGENAI / KZT
₸18.0738995478
|1 DEGENAI / THB
฿1.1802862884
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Fr0.0309706033
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