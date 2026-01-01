Bugünkü Deploy Fiyatı

Bugünkü Deploy (DEPLOY) fiyatı $ 0,00008942 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut DEPLOY / USD dönüşüm oranı DEPLOY başına $ 0,00008942 şeklindedir.

Deploy, şu anda piyasa değeri açısından $ 8.942,37 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 100,00M DEPLOY şeklindedir. Son 24 saat içinde DEPLOY, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00521804 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00007221 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DEPLOY, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Deploy (DEPLOY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 8,94K$ 8,94K $ 8,94K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 8,94K$ 8,94K $ 8,94K Dolaşım Arzı 100,00M 100,00M 100,00M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

