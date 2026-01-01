Bugünkü Depot App Fiyatı

Bugünkü Depot App (DEPOT) fiyatı $ 0,00010449 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut DEPOT / USD dönüşüm oranı DEPOT başına $ 0,00010449 şeklindedir.

Depot App, şu anda piyasa değeri açısından $ 8.359,09 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 80,00M DEPOT şeklindedir. Son 24 saat içinde DEPOT, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01573771 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0001043 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DEPOT, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Depot App (DEPOT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 8,36K$ 8,36K $ 8,36K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 10,45K$ 10,45K $ 10,45K Dolaşım Arzı 80,00M 80,00M 80,00M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

