DessalinesAI by Virtuals Fiyatı (DESSAI)
Bugün için canlı DessalinesAI by Virtuals (DESSAI) fiyatı, 0,00122792 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0,00 USD. DESSAI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
DessalinesAI by Virtuals Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki DessalinesAI by Virtuals fiyat değişimi -%4,55
- Dolaşımdaki arz: 0,00 USD.
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Gün içerisinde, DessalinesAI by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, DessalinesAI by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, DessalinesAI by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, DessalinesAI by Virtuals / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-%4,55
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel DessalinesAI by Virtuals fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,78
-%4,55
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Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Dessalines AI ($DESSAI) is a decentralized AI-powered project inspired by the legacy of Haitian revolutionary Jean-Jacques Dessalines. The project aims to promote financial inclusion and economic empowerment in underbanked communities, especially in Haiti, by integrating blockchain technology, cryptocurrency tools, and multilingual AI assistants tailored to local needs. Dessalines AI provides access to automated financial education, crypto trading insights, and job search capabilities. It seeks to bridge the gap between emerging digital finance tools and communities historically excluded from the global financial system.
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|1 DESSAI / VND
₫32,3127148
|1 DESSAI / AUD
A$0,0018909968
|1 DESSAI / GBP
￡0,0008963816
|1 DESSAI / EUR
€0,0010682904
|1 DESSAI / USD
$0,00122792
|1 DESSAI / MYR
RM0,0052063808
|1 DESSAI / TRY
₺0,0480362304
|1 DESSAI / JPY
¥0,1767468048
|1 DESSAI / RUB
₽0,0969688424
|1 DESSAI / INR
₹0,1052573024
|1 DESSAI / IDR
Rp20,1298328448
|1 DESSAI / KRW
₩1,6913492872
|1 DESSAI / PHP
₱0,068395144
|1 DESSAI / EGP
￡E.0,0609907864
|1 DESSAI / BRL
R$0,0069131896
|1 DESSAI / CAD
C$0,0016822504
|1 DESSAI / BDT
৳0,1501009408
|1 DESSAI / NGN
₦1,9429009784
|1 DESSAI / UAH
₴0,051020076
|1 DESSAI / VES
Bs0,11788032
|1 DESSAI / PKR
Rs0,3454016168
|1 DESSAI / KZT
₸0,6290511368
|1 DESSAI / THB
฿0,0400793088
|1 DESSAI / TWD
NT$0,0368498792
|1 DESSAI / AED
د.إ0,0045064664
|1 DESSAI / CHF
Fr0,0010068944
|1 DESSAI / HKD
HK$0,0096268928
|1 DESSAI / MAD
.د.م0,0112845848
|1 DESSAI / MXN
$0,0236497392