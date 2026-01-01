Bugünkü Developer Camp Fiyatı

Bugünkü Developer Camp (DEVELOPER) fiyatı $ 0,00063479 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut DEVELOPER / USD dönüşüm oranı DEVELOPER başına $ 0,00063479 şeklindedir.

Developer Camp, şu anda piyasa değeri açısından $ 608.840 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 959,12M DEVELOPER şeklindedir. Son 24 saat içinde DEVELOPER, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00934615 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00026444 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DEVELOPER, son bir saatte -- ve son 7 günde +%0,24 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Developer Camp (DEVELOPER) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 608,84K$ 608,84K $ 608,84K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 608,84K$ 608,84K $ 608,84K Dolaşım Arzı 959,12M 959,12M 959,12M Toplam Arz 959.123.355,247204 959.123.355,247204 959.123.355,247204

Şu anki Developer Camp piyasa değeri $ 608,84K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DEVELOPER arzı 959,12M olup, toplam arzı 959123355.247204. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 608,84K.