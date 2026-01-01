Bugünkü DeVoid Fiyatı

Bugünkü DeVoid (DVD) fiyatı $ 0,00011571 olup, son 24 saatte % 0,25 değişim gösterdi. Mevcut DVD / USD dönüşüm oranı DVD başına $ 0,00011571 şeklindedir.

DeVoid, şu anda piyasa değeri açısından $ 57.855 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 500,00M DVD şeklindedir. Son 24 saat içinde DVD, $ 0,0001157 (en düşük) ile $ 0,00011811 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00113122 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00011521 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DVD, son bir saatte -%0,00 ve son 7 günde -%3,85 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

DeVoid (DVD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 57,86K$ 57,86K $ 57,86K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 115,71K$ 115,71K $ 115,71K Dolaşım Arzı 500,00M 500,00M 500,00M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki DeVoid piyasa değeri $ 57,86K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DVD arzı 500,00M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 115,71K.