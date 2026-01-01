Bugünkü DEW Fiyatı

Bugünkü DEW (DEW) fiyatı $ 0,00039642 olup, son 24 saatte % 3,44 değişim gösterdi. Mevcut DEW / USD dönüşüm oranı DEW başına $ 0,00039642 şeklindedir.

DEW, şu anda piyasa değeri açısından $ 356.774 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 899,98M DEW şeklindedir. Son 24 saat içinde DEW, $ 0,00039537 (en düşük) ile $ 0,00042837 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00922376 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00006117 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DEW, son bir saatte +%0,26 ve son 7 günde -%0,57 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

DEW (DEW) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 356,77K$ 356,77K $ 356,77K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 396,42K$ 396,42K $ 396,42K Dolaşım Arzı 899,98M 899,98M 899,98M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki DEW piyasa değeri $ 356,77K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DEW arzı 899,98M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 396,42K.