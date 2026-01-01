Bugünkü Dexter AI Fiyatı

Bugünkü Dexter AI (DEXTER) fiyatı $ 0,00272046 olup, son 24 saatte % 8,75 değişim gösterdi. Mevcut DEXTER / USD dönüşüm oranı DEXTER başına $ 0,00272046 şeklindedir.

Dexter AI, şu anda piyasa değeri açısından $ 2.720.218 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,91M DEXTER şeklindedir. Son 24 saat içinde DEXTER, $ 0,00271871 (en düşük) ile $ 0,00309096 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00352628 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00024976 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DEXTER, son bir saatte -%5,58 ve son 7 günde +%2,41 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Dexter AI (DEXTER) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 2,72M$ 2,72M $ 2,72M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 2,72M$ 2,72M $ 2,72M Dolaşım Arzı 999,91M 999,91M 999,91M Toplam Arz 999.911.873,968316 999.911.873,968316 999.911.873,968316

Şu anki Dexter AI piyasa değeri $ 2,72M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DEXTER arzı 999,91M olup, toplam arzı 999911873.968316. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 2,72M.