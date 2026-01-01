Bugünkü Dialectic BTC Vault Fiyatı

Bugünkü Dialectic BTC Vault (DBIT) fiyatı $ 87.406 olup, son 24 saatte % 0,54 değişim gösterdi. Mevcut DBIT / USD dönüşüm oranı DBIT başına $ 87.406 şeklindedir.

Dialectic BTC Vault, şu anda piyasa değeri açısından $ 16.341.976 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 187,03 DBIT şeklindedir. Son 24 saat içinde DBIT, $ 86.931 (en düşük) ile $ 88.200 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 126.288 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 71.740 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DBIT, son bir saatte -%0,17 ve son 7 günde +%0,11 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Dialectic BTC Vault (DBIT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 16,34M$ 16,34M $ 16,34M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 16,34M$ 16,34M $ 16,34M Dolaşım Arzı 187,03 187,03 187,03 Toplam Arz 187,0253417781829 187,0253417781829 187,0253417781829

