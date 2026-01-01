Bugünkü Dialectic ETH Vault Fiyatı

Bugünkü Dialectic ETH Vault (DETH) fiyatı $ 3.001,64 olup, son 24 saatte % 0,25 değişim gösterdi. Mevcut DETH / USD dönüşüm oranı DETH başına $ 3.001,64 şeklindedir.

Dialectic ETH Vault, şu anda piyasa değeri açısından $ 29.240.379 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 9,75K DETH şeklindedir. Son 24 saat içinde DETH, $ 2.977,83 (en düşük) ile $ 3.031,71 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 4.757,52 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 2.639,96 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DETH, son bir saatte -%0,00 ve son 7 günde +%2,14 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Dialectic ETH Vault (DETH) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 29,24M$ 29,24M $ 29,24M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 29,24M$ 29,24M $ 29,24M Dolaşım Arzı 9,75K 9,75K 9,75K Toplam Arz 9.754,087201785129 9.754,087201785129 9.754,087201785129

Şu anki Dialectic ETH Vault piyasa değeri $ 29,24M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DETH arzı 9,75K olup, toplam arzı 9754.087201785129. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 29,24M.