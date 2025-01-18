Dickbutt Fiyatı (DICKBUTT)
Bugün için canlı Dickbutt (DICKBUTT) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 15.64M USD. DICKBUTT / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Dickbutt Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 920.75K USD
- Gün içindeki Dickbutt fiyat değişimi +1.95%
- Dolaşımdaki arz: 100.00B USD.
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Gün içerisinde, Dickbutt / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Dickbutt / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Dickbutt / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Dickbutt / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+1.95%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Dickbutt fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+10.20%
+1.95%
-4.84%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Dickbutt Coin is inspired by the legendary and timeless Dickbutt meme, which has been a cultural icon for over 20 years. The project aims to bring this globally recognized and universally loved meme into the crypto space, bridging humor and nostalgia with a vibrant, engaged community. Key Features: Fair Launch: $DICKBUTT was fairly launched by Clanker, an autonomous bot on Farcaster, ensuring transparency and equal opportunity for all participants. Decentralized Liquidity: The token started with one-sided liquidity on Uniswap V3, with the LP NFT locked until the year 2100 for long-term security. Community-Driven: Since its launch, the project has grown exponentially, driven by a passionate community that resonates with the humor and cultural significance of the Dickbutt meme.
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