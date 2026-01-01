Bugünkü DickStrategy Fiyatı

Bugünkü DickStrategy (DICKSTR) fiyatı $ 0,00047425 olup, son 24 saatte % 5,05 değişim gösterdi. Mevcut DICKSTR / USD dönüşüm oranı DICKSTR başına $ 0,00047425 şeklindedir.

DickStrategy, şu anda piyasa değeri açısından $ 439.922 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 927,62M DICKSTR şeklindedir. Son 24 saat içinde DICKSTR, $ 0,00047224 (en düşük) ile $ 0,00050375 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,01084287 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00047224 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DICKSTR, son bir saatte +%0,04 ve son 7 günde -%8,26 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

DickStrategy (DICKSTR) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 439,92K$ 439,92K $ 439,92K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 439,92K$ 439,92K $ 439,92K Dolaşım Arzı 927,62M 927,62M 927,62M Toplam Arz 927.618.302,0844836 927.618.302,0844836 927.618.302,0844836

Şu anki DickStrategy piyasa değeri $ 439,92K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DICKSTR arzı 927,62M olup, toplam arzı 927618302.0844836. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 439,92K.