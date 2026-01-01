Bugünkü Digital Slop Fiyatı

Bugünkü Digital Slop (SLOP) fiyatı $ 0,00001024 olup, son 24 saatte % 0,41 değişim gösterdi. Mevcut SLOP / USD dönüşüm oranı SLOP başına $ 0,00001024 şeklindedir.

Digital Slop, şu anda piyasa değeri açısından $ 10.235,95 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,36M SLOP şeklindedir. Son 24 saat içinde SLOP, $ 0,00001017 (en düşük) ile $ 0,00001037 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00064503 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000974 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, SLOP, son bir saatte -- ve son 7 günde +%2,34 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Digital Slop (SLOP) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 10,24K$ 10,24K $ 10,24K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 10,24K$ 10,24K $ 10,24K Dolaşım Arzı 999,36M 999,36M 999,36M Toplam Arz 999.363.258,098058 999.363.258,098058 999.363.258,098058

