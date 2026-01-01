Bugünkü Diversified USD Fiyatı

Bugünkü Diversified USD (DFIUSD) fiyatı $ 1,001 olup, son 24 saatte % 0,01 değişim gösterdi. Mevcut DFIUSD / USD dönüşüm oranı DFIUSD başına $ 1,001 şeklindedir.

Diversified USD, şu anda piyasa değeri açısından $ 186.099 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 185,99K DFIUSD şeklindedir. Son 24 saat içinde DFIUSD, $ 1,0 (en düşük) ile $ 1,001 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 1,048 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,977255 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DFIUSD, son bir saatte -- ve son 7 günde -%0,07 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Diversified USD (DFIUSD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 186,10K$ 186,10K $ 186,10K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 186,10K$ 186,10K $ 186,10K Dolaşım Arzı 185,99K 185,99K 185,99K Toplam Arz 185.992,67578125 185.992,67578125 185.992,67578125

Şu anki Diversified USD piyasa değeri $ 186,10K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DFIUSD arzı 185,99K olup, toplam arzı 185992.67578125. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 186,10K.