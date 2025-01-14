DLP Duck Fiyatı (DUCK)
Bugün için canlı DLP Duck (DUCK) fiyatı, 0.00188675 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 85.42K USD. DUCK / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
DLP Duck Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 832.27 USD
- Gün içindeki DLP Duck fiyat değişimi +7.29%
- Dolaşımdaki arz: 45.27M USD.
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Gün içerisinde, DLP Duck / USD fiyat değişimi, $ +0.00012827.
Son 30 gün içerisinde, DLP Duck / USD fiyat değişimi, $ -0.0000662013.
Son 60 gün içerisinde, DLP Duck / USD fiyat değişimi, $ +0.0000019895.
Son 90 gün içerisinde, DLP Duck / USD fiyat değişimi, $ -0.000043054938118781.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.00012827
|+7.29%
|30 Gün
|$ -0.0000662013
|-3.50%
|60 Gün
|$ +0.0000019895
|+0.11%
|90 Gün
|$ -0.000043054938118781
|-2.23%
En güncel DLP Duck fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+2.73%
+7.29%
+29.53%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The Duck Liquidity Pool is a DuckDAO DeFi Market Maker protocol that will provide an opportunity for yield farmers to take advantage of the new opportunities with real skin in the game. At the very core of the DLP is the “One-Sided Token Burn” (Unilateral burn) which is counterintuitive at first, because it burns 50% of the earned rewards.
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|1 DUCK / GBP
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|1 DUCK / EUR
€0.0018301475
|1 DUCK / USD
$0.00188675
|1 DUCK / MYR
RM0.008490375
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₺0.0669607575
|1 DUCK / JPY
¥0.298295175
|1 DUCK / RUB
₽0.19456166
|1 DUCK / INR
₹0.1633359475
|1 DUCK / IDR
Rp30.93032292
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₱0.110903165
|1 DUCK / EGP
￡E.0.0951865375
|1 DUCK / BRL
R$0.0114525725
|1 DUCK / CAD
C$0.0026980525
|1 DUCK / BDT
৳0.228032605
|1 DUCK / NGN
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|1 DUCK / UAH
₴0.0799982
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Bs0.09999775
|1 DUCK / PKR
Rs0.525837225
|1 DUCK / KZT
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|1 DUCK / THB
฿0.0656400325
|1 DUCK / TWD
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|1 DUCK / CHF
Fr0.0017169425
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HK$0.014678915
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.د.م0.0189618375