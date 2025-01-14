Dmarketplace Fiyatı ($DMP)
Bugün için canlı Dmarketplace ($DMP) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 588.65K USD. $DMP / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Dmarketplace Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 12.01K USD
- Gün içindeki Dmarketplace fiyat değişimi -18.44%
- Dolaşımdaki arz: 90.45B USD.
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Gün içerisinde, Dmarketplace / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Dmarketplace / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Dmarketplace / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Dmarketplace / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-18.44%
|30 Gün
|$ 0
|+20.19%
|60 Gün
|$ 0
|+360.36%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Dmarketplace fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.02%
-18.44%
-40.51%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
dMarketplace is a cutting-edge decentralized e-commerce platform that seamlessly integrates Web3 technologies, blockchain infrastructure, and artificial intelligence (AI) to revolutionize everyday transactions. By facilitating the exchange of on-chain digital assets for real-world products, dMarketplace promotes the widespread adoption of cryptocurrencies for daily use. Our mission is to construct a robust e-commerce ecosystem that enhances the utility of cryptocurrency ownership, incentivizes the exchange of goods through digital currencies, and bridges the existing gap between the decentralized Web3 environment and traditional commerce. This whitepaper delves into the technical architecture of dMarketplace, elucidating how its decentralized framework, augmented by sophisticated AI and blockchain mechanisms, empowers users to engage in secure, transparent, and efficient crypto-commerce.
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