DNA Token Fiyatı (DNA)
Bugün için canlı DNA Token (DNA) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 592,04K USD. DNA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
DNA Token Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki DNA Token fiyat değişimi +%4,18
- Dolaşımdaki arz: 416,28B USD.
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Gün içerisinde, DNA Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, DNA Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, DNA Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, DNA Token / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%4,18
|30 Gün
|$ 0
|-%12,18
|60 Gün
|$ 0
|+%23,81
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel DNA Token fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-%0,34
+%4,18
+%3,55
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
DNA Token is an innovative ERC20 token deployed on the World Chain, designed to mirror the evolution of human societies in the digital currency landscape. Just as humanity evolved from simple foragers to complex societies, the DNA Token aims to revolutionize the crypto space by fostering community growth and engagement through a unique referral and reward system. Incorporating World ID technology, DNA Token ensures that its users are verified as real humans, contributing to a more secure and trustworthy ecosystem. The project is focused on offering a sophisticated way for individuals to participate in the crypto market, while promoting organic growth through community-driven initiatives. By leveraging the power of Ethereum’s ERC20 standard and the scalability of World Chain, DNA Token aims to provide a seamless and secure experience for users. The project emphasizes decentralization, community involvement, and real-world human verification, offering a unique approach to digital currency adoption and growth in the crypto space.
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