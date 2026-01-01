Bugünkü Docker Fiyatı

Bugünkü Docker (DOCKERZXBT) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 27,24 değişim gösterdi. Mevcut DOCKERZXBT / USD dönüşüm oranı DOCKERZXBT başına -- şeklindedir.

Docker, şu anda piyasa değeri açısından $ 320.600 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 972,14M DOCKERZXBT şeklindedir. Son 24 saat içinde DOCKERZXBT, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00981968 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DOCKERZXBT, son bir saatte -%0,59 ve son 7 günde -%67,62 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Docker (DOCKERZXBT) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 320,60K$ 320,60K $ 320,60K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 329,79K$ 329,79K $ 329,79K Dolaşım Arzı 972,14M 972,14M 972,14M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Docker piyasa değeri $ 320,60K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DOCKERZXBT arzı 972,14M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 329,79K.