Bugünkü Dog In Vest Fiyatı

Bugünkü Dog In Vest (INVEST) fiyatı $ 0,00001819 olup, son 24 saatte % 5,28 değişim gösterdi. Mevcut INVEST / USD dönüşüm oranı INVEST başına $ 0,00001819 şeklindedir.

Dog In Vest, şu anda piyasa değeri açısından $ 18.190,93 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,78M INVEST şeklindedir. Son 24 saat içinde INVEST, $ 0,00001815 (en düşük) ile $ 0,00001921 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,0053796 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00001815 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, INVEST, son bir saatte -%0,06 ve son 7 günde -%4,33 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Dog In Vest (INVEST) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 18,19K$ 18,19K $ 18,19K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 18,19K$ 18,19K $ 18,19K Dolaşım Arzı 999,78M 999,78M 999,78M Toplam Arz 999.781.920,445527 999.781.920,445527 999.781.920,445527

