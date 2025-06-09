Dog Stolen From Tesla Fiyatı (LEMON)
Bugün için canlı Dog Stolen From Tesla (LEMON) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 423,74K USD. LEMON / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Dog Stolen From Tesla Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki Dog Stolen From Tesla fiyat değişimi +%14,11
- Dolaşımdaki arz: 999,94M USD.
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Gün içerisinde, Dog Stolen From Tesla / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, Dog Stolen From Tesla / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Dog Stolen From Tesla / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Dog Stolen From Tesla / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|+%14,11
|30 Gün
|$ 0
|+%33,23
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Dog Stolen From Tesla fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,71
+%14,11
+%12,37
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The owners of an 11-year-old Yorkie want their dog back after he was stolen from a Tesla nearly two weeks ago from a parking lot in the City of Industry. Lemon has long golden hair on his head, short hair on his body and is nearly toothless because of his age. The pup's owners are offering $2,000 for his safe return. The dog was nabbed from the back of the Tesla as it was in 'dog mode,' on April 19 at the Plaza at Puente Hills. Tesla footage partially caught the suspect, described as a man wearing a gray sweater, a beanie and gloves, according to the Los Angeles Sheriff's Department.
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