Dog Wif Nunchucks Fiyatı (NINJA)
Bugün için canlı Dog Wif Nunchucks (NINJA) fiyatı, 0.00469905 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 4.70M USD. NINJA / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Dog Wif Nunchucks Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 15.01K USD
- Gün içindeki Dog Wif Nunchucks fiyat değişimi -5.70%
- Dolaşımdaki arz: 1.00B USD.
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Gün içerisinde, Dog Wif Nunchucks / USD fiyat değişimi, $ -0.000284065533585821.
Son 30 gün içerisinde, Dog Wif Nunchucks / USD fiyat değişimi, $ -0.0020361580.
Son 60 gün içerisinde, Dog Wif Nunchucks / USD fiyat değişimi, $ -0.0020678225.
Son 90 gün içerisinde, Dog Wif Nunchucks / USD fiyat değişimi, $ +0.0015618867132545886.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.000284065533585821
|-5.70%
|30 Gün
|$ -0.0020361580
|-43.33%
|60 Gün
|$ -0.0020678225
|-44.00%
|90 Gün
|$ +0.0015618867132545886
|+49.79%
En güncel Dog Wif Nunchucks fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+2.47%
-5.70%
-35.40%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Introducing $NINJA, the first meme coin on Injective Protocol that brings a touch of humor and playfulness to the world of decentralized finance. Unveiling a unique twist, $NINJA stands out from the crowd with its mascot—a dog armed with nunchucks, capturing the essence of lightheartedness and unpredictability. In the realm of cryptocurrency, where projects often come with complex structures and serious ambitions, $NINJA breaks the mold. With a total supply of 1,000,000,000 NINJA tokens, this meme coin embraces simplicity and a carefree attitude. However, it's not just the tokenomics that set $NINJA apart; it's the absence of several traditional features that makes it truly distinctive. Zero taxes, zero team allocation, zero presale, and zero BS—$NINJA takes a bold stance against the norm. Unlike other projects that may burden users with various fees and allocations, $NINJA is designed to be a straightforward and transparent token. The decision to exclude team allocations and presales ensures that the distribution of NINJA tokens is fair and decentralized from the start. What sets $NINJA apart even further is its lack of a formal team and a planned roadmap. While conventional crypto projects often emphasize the importance of a dedicated team and a clear roadmap to achieve success, $NINJA embraces a more spontaneous and carefree approach. The absence of a roadmap doesn't mean that $NINJA lacks direction; rather, it signifies a commitment to adaptability and unpredictability—traits embodied by the dog wielding nunchucks.
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