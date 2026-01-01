Bugünkü Doge Baby Fiyatı

Bugünkü Doge Baby (DOGE BABY) fiyatı $ 0,02748148 olup, son 24 saatte % 3,05 değişim gösterdi. Mevcut DOGE BABY / USD dönüşüm oranı DOGE BABY başına $ 0,02748148 şeklindedir.

Doge Baby, şu anda piyasa değeri açısından $ 8.244,44 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 300,00K DOGE BABY şeklindedir. Son 24 saat içinde DOGE BABY, $ 0,0266565 (en düşük) ile $ 0,02752348 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 25,64 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,02620994 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DOGE BABY, son bir saatte -%0,14 ve son 7 günde +%0,81 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Doge Baby (DOGE BABY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 8,24K$ 8,24K $ 8,24K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 8,24K$ 8,24K $ 8,24K Dolaşım Arzı 300,00K 300,00K 300,00K Toplam Arz 300.000,0 300.000,0 300.000,0

Şu anki Doge Baby piyasa değeri $ 8,24K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DOGE BABY arzı 300,00K olup, toplam arzı 300000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 8,24K.