Doge Caucus Fiyatı (DOGECAUCUS)
Bugün için canlı Doge Caucus (DOGECAUCUS) fiyatı, 1.7 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 1.70M USD. DOGECAUCUS / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Doge Caucus Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 332.23K USD
- Gün içindeki Doge Caucus fiyat değişimi +4.35%
- Dolaşımdaki arz: 1.00M USD.
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Gün içerisinde, Doge Caucus / USD fiyat değişimi, $ +0.070971.
Son 30 gün içerisinde, Doge Caucus / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Doge Caucus / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Doge Caucus / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.070971
|+4.35%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Doge Caucus fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.89%
+4.35%
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
The Bipartisan House DOGE Caucus will lead the partnership between Congress and President Trump’s Department of Government Efficiency (DOGE). The nation expects sweeping common-sense reform, and the DOGE Caucus will pave the way for the House of Representatives to streamline government operations and to save taxpayer money. In an unexpected twist of fate, a new type of political movement emerged from Capitol Hill. Enter Doge Caucus, the satirical yet powerful fusion of memes and government efficiency. Inspired by the fictional partnership between Congress and the Department of Government Efficiency (DOGE), this project channels the energy of humor, community, and the meme economy to deliver something truly extraordinary. Whether you're here for the laughs, the memes, or the mission, Doge Caucus represents the intersection of crypto culture and political satire, all wrapped up in one unforgettable project.
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|1 DOGECAUCUS / AUD
A$2.72
|1 DOGECAUCUS / GBP
￡1.36
|1 DOGECAUCUS / EUR
€1.615
|1 DOGECAUCUS / USD
$1.7
|1 DOGECAUCUS / MYR
RM7.463
|1 DOGECAUCUS / TRY
₺60.775
|1 DOGECAUCUS / JPY
¥264.622
|1 DOGECAUCUS / RUB
₽167.229
|1 DOGECAUCUS / INR
₹147.135
|1 DOGECAUCUS / IDR
Rp27,419.351
|1 DOGECAUCUS / PHP
₱99.433
|1 DOGECAUCUS / EGP
￡E.85.374
|1 DOGECAUCUS / BRL
R$9.962
|1 DOGECAUCUS / CAD
C$2.431
|1 DOGECAUCUS / BDT
৳206.703
|1 DOGECAUCUS / NGN
₦2,635.646
|1 DOGECAUCUS / UAH
₴71.553
|1 DOGECAUCUS / VES
Bs95.2
|1 DOGECAUCUS / PKR
Rs473.926
|1 DOGECAUCUS / KZT
₸879.002
|1 DOGECAUCUS / THB
฿57.63
|1 DOGECAUCUS / TWD
NT$55.879
|1 DOGECAUCUS / CHF
Fr1.53
|1 DOGECAUCUS / HKD
HK$13.243
|1 DOGECAUCUS / MAD
.د.م16.983