Bugünkü Dollar Cost Average (DCA) fiyatı $ 0,00075679 olup, son 24 saatte % 8,59 değişim gösterdi. Mevcut DCA / USD dönüşüm oranı DCA başına $ 0,00075679 şeklindedir.

Dollar Cost Average, şu anda piyasa değeri açısından $ 756.794 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1000,00M DCA şeklindedir. Son 24 saat içinde DCA, $ 0,00075223 (en düşük) ile $ 0,00083688 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00301457 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000556 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DCA, son bir saatte -%0,54 ve son 7 günde +%13.410,80 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Dollar Cost Average (DCA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 756,79K$ 756,79K $ 756,79K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 756,79K$ 756,79K $ 756,79K Dolaşım Arzı 1000,00M 1000,00M 1000,00M Toplam Arz 999.999.948,879335 999.999.948,879335 999.999.948,879335

