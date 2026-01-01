Bugünkü Dolphin Fiyatı

Bugünkü Dolphin (DPHN) fiyatı $ 0,01685169 olup, son 24 saatte % 10,40 değişim gösterdi. Mevcut DPHN / USD dönüşüm oranı DPHN başına $ 0,01685169 şeklindedir.

Dolphin, şu anda piyasa değeri açısından $ 8.388.114 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 498,51M DPHN şeklindedir. Son 24 saat içinde DPHN, $ 0,01526463 (en düşük) ile $ 0,01794429 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,02226817 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,01112509 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DPHN, son bir saatte -%0,10 ve son 7 günde +%14,68 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Dolphin (DPHN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 8,39M$ 8,39M $ 8,39M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 16,83M$ 16,83M $ 16,83M Dolaşım Arzı 498,51M 498,51M 498,51M Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Dolphin piyasa değeri $ 8,39M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DPHN arzı 498,51M olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 16,83M.