DOLR AI Fiyatı (DOLR)
Bugün için canlı DOLR AI (DOLR) fiyatı, 0,01457686 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 0,00 USD. DOLR / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
DOLR AI Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi -- USD
- Gün içindeki DOLR AI fiyat değişimi -%2,94
- Dolaşımdaki arz: 0,00 USD.
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Gün içerisinde, DOLR AI / USD fiyat değişimi, $ -0,000441922808645.
Son 30 gün içerisinde, DOLR AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, DOLR AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, DOLR AI / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,000441922808645
|-%2,94
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel DOLR AI fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+%0,40
-%2,94
--
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Decentralised Open Ledger for Responsible Social Cloud or DOLR AI is a blockchain-powered infrastructure which provides a comprehensive and seamless platform for companies, developers, and users to build, scale, and innovate in a decentralised ecosystem. Built as a Layer 2 solution on the Internet Computer Protocol (ICP), DOLR AI extends ICP’s capabilities to create a decentralised, user-owned social cloud. Each user is assigned a dedicated canister, ensuring autonomous data ownership, execution, and interaction while benefiting from ICP’s serverless and scalable infrastructure. By networking these user-owned canisters, DOLR AI forms a dynamic and scalable social graph—a decentralised ecosystem that currently connects over 500,000 users, enabling seamless interaction while ensuring privacy, security, and consent-based data sharing. This social graph serves as the foundation of the DOLR AI cloud, allowing businesses to engage with an interconnected user base without relying on centralised intermediaries. By harnessing ICP's scalability using canister smart contracts, DOLR AI removes the barriers associated with user acquisition and growth, allowing companies the opportunity to build and grow responsibly while respecting user autonomy.
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