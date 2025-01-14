Domi Fiyatı (DOMI)
Bugün için canlı Domi (DOMI) fiyatı, 0.01199984 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 5.29M USD. DOMI / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Domi Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 57.87K USD
- Gün içindeki Domi fiyat değişimi -4.59%
- Dolaşımdaki arz: 440.76M USD.
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Gün içerisinde, Domi / USD fiyat değişimi, $ -0.00057733021815347.
Son 30 gün içerisinde, Domi / USD fiyat değişimi, $ -0.0064214887.
Son 60 gün içerisinde, Domi / USD fiyat değişimi, $ -0.0026569781.
Son 90 gün içerisinde, Domi / USD fiyat değişimi, $ +0.000377690377302788.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.00057733021815347
|-4.59%
|30 Gün
|$ -0.0064214887
|-53.51%
|60 Gün
|$ -0.0026569781
|-22.14%
|90 Gün
|$ +0.000377690377302788
|+3.25%
En güncel Domi fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.91%
-4.59%
-21.68%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Domi Online is a play to earn 3D Blockchain MMORPG underpinned by NFTs. We have assembled a team of some of the best in the business with our lead developer coming from the worlds biggest free MMORPG ""Runescape"", blockchain experts from ChainGuardians (true pioneers of utilizing NFT to play to earn), and sound and SFX by PelleK (League of Legends, Magic: The Gathering, Power Rangers, Path of Exile, PolkaPets and more). Developing the game in the shadows for months before opening socials or sharing the news about Domi to the world, so we're starting this journey with our community with a fully completed game design, fully assembled team and a working, beautiful and functional game.
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|1 DOMI / AUD
A$0.0193197424
|1 DOMI / GBP
￡0.0097198704
|1 DOMI / EUR
€0.0116398448
|1 DOMI / USD
$0.01199984
|1 DOMI / MYR
RM0.0541192784
|1 DOMI / TRY
₺0.4257543232
|1 DOMI / JPY
¥1.8897348032
|1 DOMI / RUB
₽1.232383568
|1 DOMI / INR
₹1.0412261168
|1 DOMI / IDR
Rp196.7186570496
|1 DOMI / PHP
₱0.7035506192
|1 DOMI / EGP
￡E.0.6056319248
|1 DOMI / BRL
R$0.0730790256
|1 DOMI / CAD
C$0.0171597712
|1 DOMI / BDT
৳1.458580552
|1 DOMI / NGN
₦18.6043119392
|1 DOMI / UAH
₴0.508793216
|1 DOMI / VES
Bs0.63599152
|1 DOMI / PKR
Rs3.344355408
|1 DOMI / KZT
₸6.3726350304
|1 DOMI / THB
฿0.4161544512
|1 DOMI / TWD
NT$0.3970747056
|1 DOMI / CHF
Fr0.0109198544
|1 DOMI / HKD
HK$0.0933587552
|1 DOMI / MAD
.د.م0.1210783856