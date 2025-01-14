Donald Toad Coin Fiyatı (DTC)
Bugün için canlı Donald Toad Coin (DTC) fiyatı, 0.00218811 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 151.45K USD. DTC / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Donald Toad Coin Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 134.84K USD
- Gün içindeki Donald Toad Coin fiyat değişimi -4.52%
- Dolaşımdaki arz: 69.00M USD.
MEXC'deki DTC / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, DTC fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.
Gün içerisinde, Donald Toad Coin / USD fiyat değişimi, $ -0.000103646148345257.
Son 30 gün içerisinde, Donald Toad Coin / USD fiyat değişimi, $ -0.0006832071.
Son 60 gün içerisinde, Donald Toad Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Donald Toad Coin / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.000103646148345257
|-4.52%
|30 Gün
|$ -0.0006832071
|-31.22%
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Donald Toad Coin fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+0.35%
-4.52%
-20.64%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Donald Toad Coin (DTC): Make Your Bags Great Again! 🐸💰 Welcome to the wild world of Donald Toad Coin ($DTC), where we fight the good fight on the swampy battlefield of Linea! This meme coin isn’t just a token; it’s a rallying cry. Donald Toad's mission is simple: Fight with like-minded degens to Make Your Bags Great Again! No false promises, just one toad leading the way through the marshy underbelly of crypto, one hop at a time.
MEXC, dünya çapında 10 milyondan fazla kullanıcının güvendiği lider bir kripto para borsasıdır. En geniş token çeşitliliğine, en hızlı token listelemelerine ve piyasadaki en düşük işlem ücretlerine sahip kripto borsası olarak öne çıkmaktadır. En üst düzey likiditeyi ve piyasadaki en rekabetçi işlem ücretlerini deneyimlemek için hemen MEXC'ye katılın!
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.
|1 DTC / AUD
A$0.0035228571
|1 DTC / GBP
￡0.0017723691
|1 DTC / EUR
€0.0021224667
|1 DTC / USD
$0.00218811
|1 DTC / MYR
RM0.009846495
|1 DTC / TRY
₺0.0776560239
|1 DTC / JPY
¥0.3446710872
|1 DTC / RUB
₽0.2248283025
|1 DTC / INR
₹0.1895778504
|1 DTC / IDR
Rp35.8706499984
|1 DTC / PHP
₱0.1282670082
|1 DTC / EGP
￡E.0.110499555
|1 DTC / BRL
R$0.0133255899
|1 DTC / CAD
C$0.0031289973
|1 DTC / BDT
৳0.2659647705
|1 DTC / NGN
₦3.3924019818
|1 DTC / UAH
₴0.092775864
|1 DTC / VES
Bs0.11596983
|1 DTC / PKR
Rs0.609826257
|1 DTC / KZT
₸1.1620176966
|1 DTC / THB
฿0.0759055359
|1 DTC / TWD
NT$0.0723826788
|1 DTC / CHF
Fr0.0019911801
|1 DTC / HKD
HK$0.0170234958
|1 DTC / MAD
.د.م0.0220780299