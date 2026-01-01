Bugünkü Dope Fiyatı

Bugünkü Dope (DOPE) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,25 değişim gösterdi. Mevcut DOPE / USD dönüşüm oranı DOPE başına -- şeklindedir.

Dope, şu anda piyasa değeri açısından $ 7.804,33 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 420,69T DOPE şeklindedir. Son 24 saat içinde DOPE, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DOPE, son bir saatte -- ve son 7 günde -%6,46 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Dope (DOPE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 7,80K$ 7,80K $ 7,80K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 7,80K$ 7,80K $ 7,80K Dolaşım Arzı 420,69T 420,69T 420,69T Toplam Arz 420.690.000.000.000,0 420.690.000.000.000,0 420.690.000.000.000,0

Şu anki Dope piyasa değeri $ 7,80K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DOPE arzı 420,69T olup, toplam arzı 420690000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 7,80K.