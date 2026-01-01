Bugünkü Dorol Fiyatı

Bugünkü Dorol (DRL) fiyatı $ 3.851,91 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut DRL / USD dönüşüm oranı DRL başına $ 3.851,91 şeklindedir.

Dorol, şu anda piyasa değeri açısından $ 51.454 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 13,36 DRL şeklindedir. Son 24 saat içinde DRL, $ 3.850,58 (en düşük) ile $ 3.851,91 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 4.469,59 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 3.321,49 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DRL, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde -%0,06 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Dorol (DRL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 51,45K$ 51,45K $ 51,45K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 38,52B$ 38,52B $ 38,52B Dolaşım Arzı 13,36 13,36 13,36 Toplam Arz 9.999.998,0 9.999.998,0 9.999.998,0

Şu anki Dorol piyasa değeri $ 51,45K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DRL arzı 13,36 olup, toplam arzı 9999998.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 38,52B.