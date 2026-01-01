Bugünkü DoubleZero Staked SOL Fiyatı

Bugünkü DoubleZero Staked SOL (DZSOL) fiyatı $ 128,34 olup, son 24 saatte % 1,01 değişim gösterdi. Mevcut DZSOL / USD dönüşüm oranı DZSOL başına $ 128,34 şeklindedir.

DoubleZero Staked SOL, şu anda piyasa değeri açısından $ 10.558.849 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 54,24K DZSOL şeklindedir. Son 24 saat içinde DZSOL, $ 127,04 (en düşük) ile $ 130,61 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 240,78 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 75,91 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DZSOL, son bir saatte -%0,18 ve son 7 günde +%5,81 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

DoubleZero Staked SOL (DZSOL) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 10,56M$ 10,56M $ 10,56M Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 1,84B$ 1,84B $ 1,84B Dolaşım Arzı 54,24K 54,24K 54,24K Toplam Arz 12.845.566,77465354 12.845.566,77465354 12.845.566,77465354

Şu anki DoubleZero Staked SOL piyasa değeri $ 10,56M olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DZSOL arzı 54,24K olup, toplam arzı 12845566.77465354. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 1,84B.