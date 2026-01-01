Bugünkü Down Bad Gaming Fiyatı

Bugünkü Down Bad Gaming (DOWNBAD) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 0,79 değişim gösterdi. Mevcut DOWNBAD / USD dönüşüm oranı DOWNBAD başına -- şeklindedir.

Down Bad Gaming, şu anda piyasa değeri açısından $ 210.997 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 622,90M DOWNBAD şeklindedir. Son 24 saat içinde DOWNBAD, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00161993 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DOWNBAD, son bir saatte -- ve son 7 günde +%1,60 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Down Bad Gaming (DOWNBAD) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 211,00K$ 211,00K $ 211,00K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 211,00K$ 211,00K $ 211,00K Dolaşım Arzı 622,90M 622,90M 622,90M Toplam Arz 622.900.447,6944063 622.900.447,6944063 622.900.447,6944063

