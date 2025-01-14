DPRating Fiyatı (RATING)
Bugün için canlı DPRating (RATING) fiyatı, 0 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 323.17K USD. RATING / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
DPRating Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 7.58 USD
- Gün içindeki DPRating fiyat değişimi -2.43%
- Dolaşımdaki arz: 4.40B USD.
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Gün içerisinde, DPRating / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 30 gün içerisinde, DPRating / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, DPRating / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, DPRating / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ 0
|-2.43%
|30 Gün
|$ 0
|+2.75%
|60 Gün
|$ 0
|+29.99%
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel DPRating fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
--
-2.43%
-3.68%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
DPRating is a leading quantitative crypto rating agency founded in May 2017. Since our inception we have released the first comprehensive ICO rating model, SmartICO, and conducted in-depth rating for dozens of projects We have gone on to improve and expand our ratings into three models with different concentrations: Embryo, Growth, and Mature. Each model is adapted to evaluate projects in different development phases. In the future, we will continue to refine these models to achieve more accurate and scientific results. Apart from our quantitative ratings, DPRating's services also include due diligence investigation, ranking lists (Code audits and quality of token listings across different exchanges ), and indexes (DPC and BVIX).
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