Bugünkü Dr Emma Sage Fiyatı

Bugünkü Dr Emma Sage (EMMA) fiyatı $ 0,00003364 olup, son 24 saatte % 5,76 değişim gösterdi. Mevcut EMMA / USD dönüşüm oranı EMMA başına $ 0,00003364 şeklindedir.

Dr Emma Sage, şu anda piyasa değeri açısından $ 33.638 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 1,00B EMMA şeklindedir. Son 24 saat içinde EMMA, $ 0,0000324 (en düşük) ile $ 0,0000357 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00037869 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,0000324 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, EMMA, son bir saatte +%0,92 ve son 7 günde -%8,66 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Dr Emma Sage (EMMA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 33,64K$ 33,64K $ 33,64K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 33,64K$ 33,64K $ 33,64K Dolaşım Arzı 1,00B 1,00B 1,00B Toplam Arz 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0

Şu anki Dr Emma Sage piyasa değeri $ 33,64K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki EMMA arzı 1,00B olup, toplam arzı 1000000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 33,64K.