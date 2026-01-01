Bugünkü dreamcoin Fiyatı

Bugünkü dreamcoin (DREAM) fiyatı $ 0,00000819 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut DREAM / USD dönüşüm oranı DREAM başına $ 0,00000819 şeklindedir.

dreamcoin, şu anda piyasa değeri açısından $ 8.181,97 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 998,71M DREAM şeklindedir. Son 24 saat içinde DREAM, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00022927 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000784 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, DREAM, son bir saatte -- ve son 7 günde +%2,92 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

dreamcoin (DREAM) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 8,18K$ 8,18K $ 8,18K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 8,18K$ 8,18K $ 8,18K Dolaşım Arzı 998,71M 998,71M 998,71M Toplam Arz 998.709.918,856582 998.709.918,856582 998.709.918,856582

Şu anki dreamcoin piyasa değeri $ 8,18K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki DREAM arzı 998,71M olup, toplam arzı 998709918.856582. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 8,18K.