Drop Staked ATOM Fiyatı (DATOM)
Bugün için canlı Drop Staked ATOM (DATOM) fiyatı, 6.56 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 11.44M USD. DATOM / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Drop Staked ATOM Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 3.16M USD
- Gün içindeki Drop Staked ATOM fiyat değişimi -4.63%
- Dolaşımdaki arz: 1.74M USD.
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Gün içerisinde, Drop Staked ATOM / USD fiyat değişimi, $ -0.319003714349226.
Son 30 gün içerisinde, Drop Staked ATOM / USD fiyat değişimi, $ -1.8305102720.
Son 60 gün içerisinde, Drop Staked ATOM / USD fiyat değişimi, $ +1.7659231360.
Son 90 gün içerisinde, Drop Staked ATOM / USD fiyat değişimi, $ +2.022527751567499.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0.319003714349226
|-4.63%
|30 Gün
|$ -1.8305102720
|-27.90%
|60 Gün
|$ +1.7659231360
|+26.92%
|90 Gün
|$ +2.022527751567499
|+44.57%
En güncel Drop Staked ATOM fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+2.81%
-4.63%
-16.43%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Drop is a liquid staking protocol for the Interchain, backed by Lido, deployed as an Integrated App on Neutron. Drop allows a user to liquid-stake various Interchain assets (such as ATOM, TIA, etc.) and provides a huge variety of highly efficient use cases for the se assets, coming from a deeply integrated DeFi ecosystem. In addition to that, Drop allows users migrate their stake from a native staking position with a validator to a liquid position seamlessly, without having to wait for the unbonding period.
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|1 DATOM / USD
$6.56
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RM29.5856
|1 DATOM / TRY
₺232.7488
|1 DATOM / JPY
¥1,033.0688
|1 DATOM / RUB
₽673.712
|1 DATOM / INR
₹569.2112
|1 DATOM / IDR
Rp107,540.9664
|1 DATOM / PHP
₱384.6128
|1 DATOM / EGP
￡E.331.0832
|1 DATOM / BRL
R$39.9504
|1 DATOM / CAD
C$9.3808
|1 DATOM / BDT
৳797.368
|1 DATOM / NGN
₦10,170.4928
|1 DATOM / UAH
₴278.144
|1 DATOM / VES
Bs347.68
|1 DATOM / PKR
Rs1,828.272
|1 DATOM / KZT
₸3,483.7536
|1 DATOM / THB
฿227.5008
|1 DATOM / TWD
NT$217.0704
|1 DATOM / CHF
Fr5.9696
|1 DATOM / HKD
HK$51.0368
|1 DATOM / MAD
.د.م66.1904