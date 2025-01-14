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Ekubo Protocol Fiyatı (EKUBO)

USD

Ekubo Protocol (EKUBO) Canlı Fiyat Grafiği

$2.95
$2.95$2.95
-9.20%(1D)

Bugünkü Ekubo Protocol (EKUBO) Fiyatı

Bugün için canlı Ekubo Protocol (EKUBO) fiyatı, 2.95 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 29.51M USD. EKUBO / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Ekubo Protocol Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 379.33K USD
- Gün içindeki Ekubo Protocol fiyat değişimi -9.29%
- Dolaşımdaki arz: 10.00M USD.

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USD Bazında Ekubo Protocol (EKUBO) Fiyat Performansı

Gün içerisinde, Ekubo Protocol / USD fiyat değişimi, $ -0.302837055312362.
Son 30 gün içerisinde, Ekubo Protocol / USD fiyat değişimi, $ -0.7336163250.
Son 60 gün içerisinde, Ekubo Protocol / USD fiyat değişimi, $ +0.4372454600.
Son 90 gün içerisinde, Ekubo Protocol / USD fiyat değişimi, $ +0.6158133773333077.

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0.302837055312362-9.29%
30 Gün$ -0.7336163250-24.86%
60 Gün$ +0.4372454600+14.82%
90 Gün$ +0.6158133773333077+26.38%

Ekubo Protocol (EKUBO) Fiyat Analizi

En güncel Ekubo Protocol fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:

$ 2.88
$ 2.88$ 2.88

$ 3.33
$ 3.33$ 3.33

$ 4.15
$ 4.15$ 4.15

+0.14%

-9.29%

-25.92%

Ekubo Protocol (EKUBO) Piyasa Bilgileri

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 29.51M
$ 29.51M$ 29.51M

$ 379.33K
$ 379.33K$ 379.33K

10.00M
10.00M 10.00M

Ekubo Protocol (EKUBO) Nedir?

Governs the most advanced and #1 AMM by TVL on Starknet, Ekubo

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Ekubo Protocol (EKUBO) Kaynağı

Whitepaper
Resmi Websitesi

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EKUBO Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 EKUBO / AUD
A$4.7495
1 EKUBO / GBP
2.3895
1 EKUBO / EUR
2.8615
1 EKUBO / USD
$2.95
1 EKUBO / MYR
RM13.3045
1 EKUBO / TRY
104.666
1 EKUBO / JPY
¥464.33
1 EKUBO / RUB
302.9945
1 EKUBO / INR
255.9715
1 EKUBO / IDR
Rp48,360.648
1 EKUBO / PHP
172.9585
1 EKUBO / EGP
￡E.148.8865
1 EKUBO / BRL
R$17.9655
1 EKUBO / CAD
C$4.2185
1 EKUBO / BDT
358.5725
1 EKUBO / NGN
4,573.621
1 EKUBO / UAH
125.08
1 EKUBO / VES
Bs156.35
1 EKUBO / PKR
Rs822.165
1 EKUBO / KZT
1,566.627
1 EKUBO / THB
฿102.306
1 EKUBO / TWD
NT$97.6155
1 EKUBO / CHF
Fr2.6845
1 EKUBO / HKD
HK$22.951
1 EKUBO / MAD
.د.م29.7655