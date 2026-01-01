Bugünkü ElevateFi Fiyatı

Bugünkü ElevateFi (EFI) fiyatı $ 16,73 olup, son 24 saatte % 1,88 değişim gösterdi. Mevcut EFI / USD dönüşüm oranı EFI başına $ 16,73 şeklindedir.

ElevateFi, şu anda piyasa değeri açısından $ 810.551 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 48,45K EFI şeklindedir. Son 24 saat içinde EFI, $ 16,66 (en düşük) ile $ 17,07 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 20,31 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 16,66 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, EFI, son bir saatte +%0,02 ve son 7 günde -%5,34 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

ElevateFi (EFI) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 810,55K$ 810,55K $ 810,55K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 810,55K$ 810,55K $ 810,55K Dolaşım Arzı 48,45K 48,45K 48,45K Toplam Arz 48.473,12625529217 48.473,12625529217 48.473,12625529217

