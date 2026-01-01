Bugünkü Elon Trump Fart Fiyatı

Bugünkü Elon Trump Fart (ETF500) fiyatı -- olup, son 24 saatte % 2,44 değişim gösterdi. Mevcut ETF500 / USD dönüşüm oranı ETF500 başına -- şeklindedir.

Elon Trump Fart, şu anda piyasa değeri açısından $ 90.778 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,88M ETF500 şeklindedir. Son 24 saat içinde ETF500, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,04275891 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, ETF500, son bir saatte -%0,06 ve son 7 günde +%2,97 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Elon Trump Fart (ETF500) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 90,78K$ 90,78K $ 90,78K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 90,78K$ 90,78K $ 90,78K Dolaşım Arzı 999,88M 999,88M 999,88M Toplam Arz 999.877.246,744695 999.877.246,744695 999.877.246,744695

Şu anki Elon Trump Fart piyasa değeri $ 90,78K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki ETF500 arzı 999,88M olup, toplam arzı 999877246.744695. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 90,78K.