Bugünkü Emerge Fiyatı

Bugünkü Emerge (EMERGE) fiyatı $ 0,00000636 olup, son 24 saatte % 1,18 değişim gösterdi. Mevcut EMERGE / USD dönüşüm oranı EMERGE başına $ 0,00000636 şeklindedir.

Emerge, şu anda piyasa değeri açısından $ 602.422 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 94,77B EMERGE şeklindedir. Son 24 saat içinde EMERGE, $ 0,00000634 (en düşük) ile $ 0,00000653 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,00002066 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,00000559 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, EMERGE, son bir saatte -%0,02 ve son 7 günde -%10,09 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Emerge (EMERGE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 602,42K$ 602,42K $ 602,42K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 635,68K$ 635,68K $ 635,68K Dolaşım Arzı 94,77B 94,77B 94,77B Toplam Arz 99.999.999.999,99998 99.999.999.999,99998 99.999.999.999,99998

