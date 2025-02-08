Empyreal Fiyatı (EMP)
Bugün için canlı Empyreal (EMP) fiyatı, 83.44 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 25.03M USD. EMP / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Empyreal Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 233.55K USD
- Gün içindeki Empyreal fiyat değişimi -6.16%
- Dolaşımdaki arz: 300.00K USD.
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Gün içerisinde, Empyreal / USD fiyat değişimi, $ -5.48633917813641.
Son 30 gün içerisinde, Empyreal / USD fiyat değişimi, $ -55.1801402880.
Son 60 gün içerisinde, Empyreal / USD fiyat değişimi, $ -65.2022104720.
Son 90 gün içerisinde, Empyreal / USD fiyat değişimi, $ -6.21534182425587.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -5.48633917813641
|-6.16%
|30 Gün
|$ -55.1801402880
|-66.13%
|60 Gün
|$ -65.2022104720
|-78.14%
|90 Gün
|$ -6.21534182425587
|-6.93%
En güncel Empyreal fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
-4.27%
-6.16%
-51.62%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Empyreal's mission is to democratize the cryptocurrency space. Our goal is to simplify complex financial instruments for users and complex development landscapes for developers. Ease of access to these instruments, from Perpetuals and Leverage Trading, to LSDs and Concentrated Liquidity, is of paramount importance for the evolution and adoption of the Web3 space. In addition, the option of privacy must be available to those who desire it. Through our encrypted Enclave service utilizing the Oasis Privacy Layer, Sapphire, this is attainable. Finally, the Empyreal Universal SDK provides the most important tool in the process of attaining widespread crypto adoption: vastly expanding the developer talent pool. All of this provides value that is returned back to holders of our $EMP token.
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|1 EMP / AUD
A$132.6696
|1 EMP / GBP
￡66.752
|1 EMP / EUR
€80.1024
|1 EMP / USD
$83.44
|1 EMP / MYR
RM370.4736
|1 EMP / TRY
₺2,993.8272
|1 EMP / JPY
¥12,630.3128
|1 EMP / RUB
₽8,086.1704
|1 EMP / INR
₹7,324.3632
|1 EMP / IDR
Rp1,367,868.6336
|1 EMP / PHP
₱4,841.1888
|1 EMP / EGP
￡E.4,194.5288
|1 EMP / BRL
R$483.952
|1 EMP / CAD
C$118.4848
|1 EMP / BDT
৳10,181.3488
|1 EMP / NGN
₦125,097.42
|1 EMP / UAH
₴3,460.2568
|1 EMP / VES
Bs5,006.4
|1 EMP / PKR
Rs23,287.2696
|1 EMP / KZT
₸42,571.088
|1 EMP / THB
฿2,825.2784
|1 EMP / TWD
NT$2,740.1696
|1 EMP / CHF
Fr75.096
|1 EMP / HKD
HK$649.9976
|1 EMP / MAD
.د.م835.2344