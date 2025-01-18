Equalizer on Sonic Fiyatı (EQUAL)
Bugün için canlı Equalizer on Sonic (EQUAL) fiyatı, 5.26 USD. Mevcut piyasa değeriyse, $ 5.13M USD. EQUAL / USD fiyatı, canlı olarak güncellenmektedir.
Equalizer on Sonic Anahtar Piyasa Performansı:
- 24 saatlik işlem hacmi $ 104.97K USD
- Gün içindeki Equalizer on Sonic fiyat değişimi +6.68%
- Dolaşımdaki arz: 975.14K USD.
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Gün içerisinde, Equalizer on Sonic / USD fiyat değişimi, $ +0.329511.
Son 30 gün içerisinde, Equalizer on Sonic / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 60 gün içerisinde, Equalizer on Sonic / USD fiyat değişimi, $ 0.
Son 90 gün içerisinde, Equalizer on Sonic / USD fiyat değişimi, $ 0.
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ +0.329511
|+6.68%
|30 Gün
|$ 0
|--
|60 Gün
|$ 0
|--
|90 Gün
|$ 0
|--
En güncel Equalizer on Sonic fiyat analizi bilgilerini keşfedin: 24 sa Düşük ve Yüksek, Tüm Zamanların En Yükseği ve günlük değişimler:
+1.09%
+6.68%
-14.16%
Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:
Equalizer Exchange stands at the forefront of decentralized finance, operating as an advanced Automated Market Maker (AMM) specifically crafted to revolutionize the liquidity landscape on the Sonic blockchain. As an advanced designed liquidity hub, it serves as a central point for tokens to not only contribute liquidity but also to leverage incentives for expansion. Equalizer employs a highly efficient liquidity model that underpins the fluid exchange of tokens, fostering a vibrant ecosystem for growth and accessibility.
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|1 EQUAL / GBP
￡4.3132
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€5.1022
|1 EQUAL / USD
$5.26
|1 EQUAL / MYR
RM23.67
|1 EQUAL / TRY
₺186.993
|1 EQUAL / JPY
¥821.7172
|1 EQUAL / RUB
₽539.15
|1 EQUAL / INR
₹455.4108
|1 EQUAL / IDR
Rp86,229.4944
|1 EQUAL / PHP
₱307.973
|1 EQUAL / EGP
￡E.265.104
|1 EQUAL / BRL
R$31.9282
|1 EQUAL / CAD
C$7.5744
|1 EQUAL / BDT
৳639.09
|1 EQUAL / NGN
₦8,193.1338
|1 EQUAL / UAH
₴221.4986
|1 EQUAL / VES
Bs284.04
|1 EQUAL / PKR
Rs1,466.3828
|1 EQUAL / KZT
₸2,791.9028
|1 EQUAL / THB
฿181.2596
|1 EQUAL / TWD
NT$173.0014
|1 EQUAL / CHF
Fr4.7866
|1 EQUAL / HKD
HK$40.9228
|1 EQUAL / MAD
.د.م52.8104